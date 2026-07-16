È arrivato il momento del nucleare? All’Ara Pacis l’evento Da Fermi al futuro | come partecipare

A Roma si è svolto l’evento «Da Fermi al futuro» all’Ara Pacis, dedicato al ruolo del nucleare nell’energia italiana. Sono stati discussi i possibili sviluppi delle tecnologie nucleari e le prospettive di utilizzo nel prossimo futuro. L’iniziativa ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore energetico, che hanno analizzato le innovazioni tecnologiche e le strategie di approvvigionamento energetico. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire le tematiche legate al nucleare.

Che ruolo avrà il nucleare nel futuro energetico dell’Italia? Quali sono le nuove tecnologie che possono contribuire a frenare l’avanzata dei cambiamenti climatici? E come si coniuga la transizione con la necessità di abbassare le bollette per famiglie e imprese? Queste sono alcune delle domande al centro di Da Fermi al futuro – Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile, l’incontro in programma mercoledì 22 luglio all’ Ara Pacis di Roma. Il programma dell’evento. L’appuntamento fa parte di un ciclo di incontri promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Unioncamere, con l’organizzazione editoriale di Open, nato per favorire un confronto pubblico su uno dei temi più dibattuti della politica energetica italiana. 🔗 Leggi su Open.online

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