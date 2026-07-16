È arrivato il momento del nucleare? All’Ara Pacis l’evento Da Fermi al futuro | come partecipare
A Roma si è svolto l’evento «Da Fermi al futuro» all’Ara Pacis, dedicato al ruolo del nucleare nell’energia italiana. Sono stati discussi i possibili sviluppi delle tecnologie nucleari e le prospettive di utilizzo nel prossimo futuro. L’iniziativa ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore energetico, che hanno analizzato le innovazioni tecnologiche e le strategie di approvvigionamento energetico. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire le tematiche legate al nucleare.
Che ruolo avrà il nucleare nel futuro energetico dell’Italia? Quali sono le nuove tecnologie che possono contribuire a frenare l’avanzata dei cambiamenti climatici? E come si coniuga la transizione con la necessità di abbassare le bollette per famiglie e imprese? Queste sono alcune delle domande al centro di Da Fermi al futuro – Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile, l’incontro in programma mercoledì 22 luglio all’ Ara Pacis di Roma. Il programma dell’evento. L’appuntamento fa parte di un ciclo di incontri promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Unioncamere, con l’organizzazione editoriale di Open, nato per favorire un confronto pubblico su uno dei temi più dibattuti della politica energetica italiana. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Ditonellapiaga all’Ara Pacis: Evento per la Notte dei MuseiDurante la Notte dei Musei, il museo dell’Ara Pacis a Roma ospiterà una performance di un’artista nota per le sue canzoni reinterpretate.
Leggi anche: "Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza" al Museo dell'Ara Pacis
Temi più discussi: Il Lazio che cresce: all’Ara Pacis il bilancio delle politiche per imprese e innovazione; La bellezza tricolore a 18 miliardi di ricavi; Regione Lazio, nuova linfa per le imprese: il 15 luglio Angelilli presenta la Roadmap 2026.
Un ultimo sorriso (di Penelope Filacchione) Se n'è andato Fausto delle Chiaie. Io, ragazzina, lo vedevo ogni giorno da quando spuntó all'Ara Pacis. Realizzo solo ora che io avevo poco più di vent'anni e lui era poco più grande di mia mamma: mi sembrava av facebook
PATTO TRA LE RELIGIONI: FIRMA ARA PACIS DIRETTA VIDEO | Zuppi con 14 fedi: chi ascolta Dio ascolta l’altroFirma del Patto tra le religioni oggi all'Ara Pacis con le 15 confessioni religiose in Italia (e consegna alle ore 16 a Mattarella): il dialogo con la CEI LA FIRMA DEL PATTO E L’INVITO DELLA CHIESA A ... ilsussidiario.net
Culture 4 All: i ragazzi con disabilità alla scoperta dell'Ara PacisDopo le precedenti uscite culturali realizzate nell'ambito del progetto, il gruppo ha partecipato a una visita presso l'Ara Pacis. Prima dell'evento, si è tenuto un confronto creativo che ha portato ... ilmessaggero.it