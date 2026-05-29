Robert Mapplethorpe Le forme della bellezza al Museo dell' Ara Pacis
Il Museo dell’Ara Pacis ospita, dal 29 maggio al 4 ottobre 2026, la mostra Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza: una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano maestro del XX secolo che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza - VIDEO LIS | Andy Warhol
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Robert Mapplethorpe all’Ara Pacis: la perfezione della forma tra fotografia e classicitàDal 29 maggio al 4 ottobre 2026, il Museo dell’Ara Pacis presenta una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, uno dei fotografi più noti del Novecento.
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Temi più discussi: Fiori, corpi, nature morte: a Roma arriva Robert Mapplethorpe; A Roma le forme della bellezza di Robert Mapplethorpe; Licensable picture: Roma, Anteprima della mostra Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza; Al Museo dell’Ara Pacis la retrospettiva su Robert Mapplethorpe e la forma della bellezza.
Domani apre all'Ara Pacis di #Roma Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza: oltre 200 foto, curatela di Denis Curti, e un nucleo inedito realizzato in Italia per Terrae Motus dopo il terremoto del 1980. Fino al 4 ottobre. lucisullascenamag.it/2026/04/rob x.com
Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza. All'Ara Pacis dal 29 maggio al 4 ottobre una selezione di circa 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Robert Mapplethorpe (New York,1946-1989) non facebook
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