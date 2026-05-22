Durante la Notte dei Musei, il museo dell’Ara Pacis a Roma ospiterà una performance di un’artista nota per le sue canzoni reinterpretate. L’evento prevede l’esibizione di un’artista con voce e piano, con brani scelti appositamente per questa occasione. La performance si svolgerà presso il museo dell’Ara Pacis, offrendo ai visitatori una serata dedicata alla musica dal vivo. L’appuntamento è stato comunicato dagli organizzatori come parte delle iniziative dell’evento culturale.

Cosa: Performance piano e voce di Ditonellapiaga, con brani iconici riarrangiati per l’occasione.. Dove e Quando: Museo dell’Ara Pacis, Roma. Sabato 23 maggio, alle ore 20.30.. Perché: Un’opportunità irripetibile per ascoltare una delle voci più originali della musica italiana all’interno di uno dei siti archeologici più suggestivi della Capitale, a un costo di ingresso puramente simbolico.. Roma si prepara a vivere una delle serate più magiche ed emozionanti della sua programmazione culturale primaverile. La sedicesima edizione della celebre Notte dei Musei di Roma è ormai alle porte, pronta a trasformare la Capitale in un palcoscenico diffuso dove l’arte millenaria e la creatività contemporanea si fondono in un abbraccio senza tempo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ditonellapiaga all’Ara Pacis: Evento per la Notte dei Musei

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