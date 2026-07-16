Damir Dzumhur sfiderà Matteo Arnaldi nei quarti di finale di un torneo ATP 250. Il match rappresenta un passaggio importante per entrambi, con l’italiano che si avvicina a un possibile passaggio in semifinale. La partita si svolge in un contesto di aumento di difficoltà, poiché il torneo si avvicina alle fasi decisive. Sono stati analizzati i precedenti tra i due giocatori e le quote di vittoria sono state considerate per il pronostico.

Damir Dzumhur affronta Matteo Arnaldi nei quarti di finale dell’Atp 250 di Umago: analisi del match, precedenti e pronostico. Più il torneo entra nel vivo, più il margine d’errore, ovviamente, si assottiglia. Questo Matteo Arnaldi lo sa bene, tanto è vero che, dopo aver superato il primo ostacolo del suo cammino a Umago, si prepara ad affrontare un avversario decisamente più esperto di Federico Agustin Gomez, ossia Damir Dzumhur. In palio c’è tanta roba: punti utili in ottica ranking e un posto nelle semifinali, traguardo che entrambi proveranno a raggiungere facendo leva sulle rispettive qualità. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’azzurro si presenta all’appuntamento forte di una prestazione convincente negli ottavi, confermando buone sensazioni sia dal punto di vista fisico che del rendimento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Dzumhur-Arnaldi, la corsa continua: quarti insidiosi per l’azzurro

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