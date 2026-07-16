Dzumhur-Arnaldi la corsa continua | quarti insidiosi per l’azzurro
Damir Dzumhur sfiderà Matteo Arnaldi nei quarti di finale di un torneo ATP 250. Il match rappresenta un passaggio importante per entrambi, con l’italiano che si avvicina a un possibile passaggio in semifinale. La partita si svolge in un contesto di aumento di difficoltà, poiché il torneo si avvicina alle fasi decisive. Sono stati analizzati i precedenti tra i due giocatori e le quote di vittoria sono state considerate per il pronostico.
Damir Dzumhur affronta Matteo Arnaldi nei quarti di finale dell’Atp 250 di Umago: analisi del match, precedenti e pronostico. Più il torneo entra nel vivo, più il margine d’errore, ovviamente, si assottiglia. Questo Matteo Arnaldi lo sa bene, tanto è vero che, dopo aver superato il primo ostacolo del suo cammino a Umago, si prepara ad affrontare un avversario decisamente più esperto di Federico Agustin Gomez, ossia Damir Dzumhur. In palio c’è tanta roba: punti utili in ottica ranking e un posto nelle semifinali, traguardo che entrambi proveranno a raggiungere facendo leva sulle rispettive qualità. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’azzurro si presenta all’appuntamento forte di una prestazione convincente negli ottavi, confermando buone sensazioni sia dal punto di vista fisico che del rendimento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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