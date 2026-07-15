LIVE Arnaldi-Gomez 6-3 5-7 6-3 ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’azzurro avanza ai quarti

Durante il match agli ottavi di finale dell’ATP di Umago, Arnaldi ha vinto contro Gomez con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. La partita si è conclusa poco prima delle 19, con l’italiano che ha conquistato il passaggio ai quarti di finale. La diretta testuale si è chiusa alle 18.48, dopo circa due ore di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Gomez. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 18.47 Non è finita la giornata italiana ad Umago: tra pochi minuti sul Goran Ivanisevic Stadium entrerà in campo Flavio Cobolli contro Roman Andres Burruchaga. Potrete seguire l’incontro tra l’italiano e l’argentino qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 18.46 Arnaldi avanza ai quarti di finale dell’ATP 250 di Umago dove affronterà Damir Dzumhur che questo pomeriggio ha battuto Juan Carlos Prado Angelo per 7-6, 6-1 in un’ora e quaranta minuti di gioco 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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