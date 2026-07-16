dove vedere arnaldi dzumhur e tutto lo sport in tv del 16 luglio

Il 16 luglio non sono previste partite di calcio in tv o streaming, dopo le semifinali dei Mondiali 2026. In questo giorno, sarà possibile seguire in diretta solo l’incontro tra Arnaldi e Dzumhur. Nessun altro evento sportivo sarà trasmesso, né in televisione né online. La giornata si concentra esclusivamente sulla partita tra i due tennisti, senza altre partite o competizioni programmate.

Archiviate le semifinali dei Mondiali di calcio 2026 e in attesa di vedere la finale, nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, non ci saranno appuntamenti con partite di calcio da vedere in tv e in streaming. Ma gli appassionati di sport non si devono disperare perché non mancheranno gli eventi da seguire live. A partire dal tennis con i cinque tornei tra circuito maschile e femminile attualmente in corso. Occhi puntati in particolare sul torneo che si sta svolgendo a Umag, dove in campo oggi, per i quarti di finale, ci sarà Matteo Arnaldi che sfiderà Damir Dzumhur; a Båstad, invece, Andrea Pellegrino sfiderà Andrej Rublev.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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