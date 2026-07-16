Due latitanti arrestati tra Spagna e Polonia | operazione dei Carabinieri

Due uomini ricercati per traffico di droga e riciclaggio sono stati arrestati tra Spagna e Polonia durante un'operazione internazionale dei Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato i latitanti in due diversi paesi europei. Gli arresti sono stati effettuati in seguito a indagini coordinate tra le autorità di più nazioni. I due sono stati portati in carcere e ora sono a disposizione delle autorità giudiziarie.

Operazione internazionale dei Carabinieri: catturati due latitanti ricercati per traffico di droga e riciclaggio. Arrestati due latitanti all’estero. Nelle giornate del 9 e 10 luglio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello e con il supporto della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio FAST, hanno arrestato due latitanti ricercati da tempo. Le catture sono state eseguite rispettivamente in Polonia e in Spagna nell’ambito di un’attività investigativa di carattere internazionale. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della Procura Generale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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