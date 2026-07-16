Due giornate a Quesada per una critica pacata all’arbitro | nel rugby sanzioni più dure del calcio

Da ilnapolista.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ct dell’Italia rugby è stato squalificato per due giornate dopo aver espresso disapprovazione per alcune decisioni arbitrali. La protesta è avvenuta durante le partite a Quesada, dove ha criticato in modo pacato le decisioni degli arbitri. Le sanzioni sono state più dure rispetto a quelle tipicamente applicate nel calcio per simili comportamenti. La decisione si è tradotta in una sospensione che impedirà al tecnico di partecipare alle prossime due partite ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Non condivido alcune decisioni”. È bastato questo — o poco più — per far scattare due giornate di squalifica al ct dell’Italia rugby,  Gonzalo Quesada. Lo racconta il  Corriere dello Sport. E il fatto apre un confronto interessante con il calcio: non perché il pallone non sanzioni le critiche agli arbitri — lo fa —, ma perché lo fa con una soglia e una filosofia completamente diverse. Cosa ha fatto Quesada. Dopo il 47-17 incassato dagli All Blacks a Wellington, nel nuovo Nations Championship, Quesada aveva contestato l’arbitraggio del francese Luc Ramos: “un paio di mete non avrebbero dovuto essere convalidate”, dubbi sul cartellino rosso a Niccolò Cannone, e la premessa: “Non mi piace mai parlare dell’arbitro, ma quando vedo gli sforzi dei miei giocatori voglio difenderli “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

due giornate a quesada per una critica pacata all8217arbitro nel rugby sanzioni pi249 dure del calcio
© Ilnapolista.it - Due giornate a Quesada per una critica pacata all’arbitro: nel rugby sanzioni più dure del calcio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rugby, Quesada squalificato due giornate da World Rugby: la FIR farà appelloIl commissario tecnico dell’Italrugby è stato squalificato per due turni da World Rugby a causa delle dichiarazioni rilasciate dopo la partita contro...

Rugby, Quesada verso la Nuova Zelanda: "Una grande sfida"La Nazionale italiana di rugby ha annunciato la formazione che affronterà la Nuova Zelanda sabato 11 luglio a Wellington, in un match valido per la...

Temi più discussi: Clamoroso! Gonzalo Quesada squalificato per le sue dichiarazioni sull'arbitro dopo All Blacks-Italia; Italia: Gonzalo Quesada squalificato da World Rugby; Nations Championship, il XV azzurro per la sfida agli All Blacks; Quesada fermato due turni per le critiche all'arbitro: Scarsissimo!.

due giornate a quesadaQuesada squalificato per due partite, ricorso della FederazioneIl commissario tecnico di Italrugby, Gonzalo Quesada, è stato sanzionato dalla World Rugby con una squalifica di due giornate per aver criticato l'arbitro dopo la sconfitta degli Azzurri contro la Nuo ... sport.sky.it

due giornate a quesadaBufera arbitri anche nel rugby: il ct dell'Italia Quesada fa una critica, squalificato per due giornate. La Fir fa ricorsoL'allenatore azzurro dopo la partita contro gli All Blacks si era limitato a dire: Non condivido alcune decisioni, poi arriva la mazzata ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web