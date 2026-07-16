Il ct dell’Italia rugby è stato squalificato per due giornate dopo aver espresso disapprovazione per alcune decisioni arbitrali. La protesta è avvenuta durante le partite a Quesada, dove ha criticato in modo pacato le decisioni degli arbitri. Le sanzioni sono state più dure rispetto a quelle tipicamente applicate nel calcio per simili comportamenti. La decisione si è tradotta in una sospensione che impedirà al tecnico di partecipare alle prossime due partite ufficiali.

“Non condivido alcune decisioni”. È bastato questo — o poco più — per far scattare due giornate di squalifica al ct dell’Italia rugby, Gonzalo Quesada. Lo racconta il Corriere dello Sport. E il fatto apre un confronto interessante con il calcio: non perché il pallone non sanzioni le critiche agli arbitri — lo fa —, ma perché lo fa con una soglia e una filosofia completamente diverse. Cosa ha fatto Quesada. Dopo il 47-17 incassato dagli All Blacks a Wellington, nel nuovo Nations Championship, Quesada aveva contestato l’arbitraggio del francese Luc Ramos: “un paio di mete non avrebbero dovuto essere convalidate”, dubbi sul cartellino rosso a Niccolò Cannone, e la premessa: “Non mi piace mai parlare dell’arbitro, ma quando vedo gli sforzi dei miei giocatori voglio difenderli “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Due giornate a Quesada per una critica pacata all’arbitro: nel rugby sanzioni più dure del calcio

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