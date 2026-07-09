Rugby Quesada verso la Nuova Zelanda | Una grande sfida

Annunciata la formazione della Nazionale Italiana Maschile di rugby che affronterà la Nuova Zelanda sabato 11 luglio alle 17.10 locali (7.10 italiane) a Wellington nel match valido per la seconda giornata del Nations Championship. "Abbiamo analizzato la partita col Giappone: abbiamo perso tanti palloni - ha dichiarato Gonzalo Quesada nella conferenza stampa post annuncio formazione - abbiamo tanti calci sono stati troppo lunghi o troppo corti. Tutte situazioni che in una partita tra due squadre a un livello molto vicino poi pesano: abbiamo avuto 8 situazioni di superiorità netta che non abbiamo sfruttato, e sono tutti punti che non fai e che poi non hai quando ti trovi a difendere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Perché abbiamo perso col Giappone Verso la sfida agli All Blacks

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