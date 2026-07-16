Due bombe a mano in un cantiere di Città Alta | l’intervento degli artificieri - Foto

Due bombe a mano di fabbricazione italiana sono state trovate in un cantiere privato a Città Alta, Bergamo. L’intervento degli artificieri si è svolto nel primo pomeriggio di giovedì 16 luglio, quando gli ordigni sono stati trasferiti in un’area sicura e fatti esplodere. La scoperta ha portato alla chiusura temporanea dell’area durante le operazioni di messa in sicurezza.

L’OPERAZIONE. Gli ordigni, di fabbricazione italiana, sono stati trasferiti in un’area idonea e poi fatti brillare. Intervento degli artificieri in Città Alta a Bergamo, nel primo pomeriggio di giovedì 16 luglio, dopo il rinvenimento di due ordigni bellici in un cantiere privato. Le operazioni di messa in sicurezza sono state coordinate dalla polizia di Stato in collaborazione con la polizia locale. Nel cantiere sono intervenuti gli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, comandati dal colonnello Roberto Spampanato, che hanno identificato gli ordigni come due bombe a mano di fabbricazione italiana, modello Srcm.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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