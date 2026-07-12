Salerno la bomba a mano della seconda guerra mondiale ritrovata in spiaggia è tedesca L' intervento degli artificieri

Da salerno.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bomba a mano tedesca della seconda guerra mondiale è stata trovata sulla spiaggia di Mercatello a Salerno nel primo pomeriggio di ieri. L'ordigno è stato recuperato dalla sabbia e successivamente disinnescato dagli artificieri. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area. La spiaggia è stata evacuata durante le operazioni di bonifica.

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Era effettivamente una bomba della seconda guerra mondiale, quella restituita dalla sabbia sulla spiaggia di Mercatello a Salerno, nel primo pomeriggio di ieri. Con il coordinamento della Prefettura, in stretta collaborazione con la Questura, l’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza e sorvegliata dagli agenti della Polizia di Stato. Sul posto sono giunti gli artificieri del 21esimo reggimento Genio Guastatori dell’Esercito che hanno rimosso l’ordigno. Sul posto è stata assicurata anche l’assistenza sanitaria degli operatori del 118.  La bomba si è rivelata essere una granata Model 39, una piccola bomba a mano usata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, probabilmente abbandonata nella zona più di 80 anni fa da qualche soldato tedesco. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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