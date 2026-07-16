Città Alta due bombe a mano in cantiere | arrivano gli artificieri
Due bombe a mano sono state trovate in un cantiere privato in via Solata, Città Alta. La Polizia di Stato ha inviato gli artificieri, che hanno messo in sicurezza gli ordigni. La procedura è stata coordinata dalla Prefettura. Non ci sono stati feriti. La zona è stata evacuata durante le operazioni. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per accertare l’origine delle bombe.
Bergamo. Due ordigni bellici all’interno di un cantiere privato di via Solata in Città Alta. La Polizia di Stato ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza, nell’ambito della procedura prevista dalla Prefettura. L’intervento è stato eseguito mercoledì pomeriggio (16 luglio) dagli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, comandati dal Colonnello Roberto Spampanato, che hanno identificato gli ordigni come due bombe a mano di fabbricazione italiana, modello S.R.C.M.. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, gli ordigni sono stati trasferiti in un’area idonea, nel parco di Valverde, dove sono stati fatti brillare nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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