Città Alta due bombe a mano in cantiere | arrivano gli artificieri

Notizia in breve

Due bombe a mano sono state trovate in un cantiere privato in via Solata, Città Alta. La Polizia di Stato ha inviato gli artificieri, che hanno messo in sicurezza gli ordigni. La procedura è stata coordinata dalla Prefettura. Non ci sono stati feriti. La zona è stata evacuata durante le operazioni. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per accertare l’origine delle bombe.