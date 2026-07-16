Dragusin | Paratici decisivo vorrei fermarmi a lungo a Firenze
Il difensore ha dichiarato che il direttore sportivo, già incontrato alla Juventus, ha favorito il suo trasferimento al club. Ha espresso il desiderio di restare a lungo a Firenze e di ripagare la fiducia ricevuta, puntando a raggiungere risultati importanti con la nuova squadra.
Il nuovo difensore ritrova il direttore sportivo conosciuto alla Juventus: "Ha favorito il mio desiderio di venire qui, vorrei fare belle cose ripagando la fiducia". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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