Dragusin | Paratici decisivo vorrei fermarmi a lungo a Firenze

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore ha dichiarato che il direttore sportivo, già incontrato alla Juventus, ha favorito il suo trasferimento al club. Ha espresso il desiderio di restare a lungo a Firenze e di ripagare la fiducia ricevuta, puntando a raggiungere risultati importanti con la nuova squadra.

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Il nuovo difensore ritrova il direttore sportivo conosciuto alla Juventus: "Ha favorito il mio desiderio di venire qui, vorrei fare belle cose ripagando la fiducia". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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