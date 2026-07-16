Dove vedere in tv Kelly Doualla Europei atletica U18 | orario della semifinale programma streaming

Kelly Doualla, dopo aver superato agevolmente le batterie, si presenterà domani allo stadio Guidobaldi di Rieti con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio nei 100 metri ai Campionati Europei Under 18 di atletica 2026. La rising star della velocità femminile italiana sarà la donna da battere sia in semifinale che nell’eventuale finale in programma sempre nella serata di venerdì 17 luglio. Doualla dovrà fare meglio dell’11.46 corso stamattina in batteria per ambire alla medaglia d’oro, ma prima sarà chiamata ad una prestazione solida in semifinale per superare il turno e accedere all’ultimo atto. La sedicenne lombarda ritroverà nella prima delle tre semifinali la portoghese Carolina Ventura, capace di precederla nella heat mattutina sbriciolando il personale con un notevole 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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