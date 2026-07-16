Dove vedere in tv Italia-Francia Europei volley U18 | orario semifinale programma streaming

La semifinale degli Europei Under 18 di volley si gioca questa sera nelle Marche. La partita tra Italia e Francia sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Dopo aver superato la fase a gironi, le due nazionali si affrontano per l'accesso alla finale. L’orario di inizio è stato comunicato e la sfida sarà visibile sui canali dedicati agli eventi sportivi. La partita si svolge in un’unica occasione di eliminazione diretta.

Dopo una lunga fase a gironi che ha scremato da sedici a quattro le candidate al podio, arriva finalmente il momento degli scontri a eliminazione diretta ai Campionati Europei Under 18 di volley 2026, in corso di svolgimento nelle Marche. Venerdì 17 luglio, non prima delle 19.30, andrà in scena al PalaSavelli di Porto San Giorgio il big match tra Italia e Francia, valevole come seconda semifinale del torneo. Gli azzurrini guidati da coach Vincenzo Fanizza hanno terminato il round robin con un bilancio di sei vittorie ed una sola sconfitta, chiudendo in seconda posizione la Pool I ed incrociando dunque la prima classificata della Pool II. I francesi, per arrivare primi nel loro girone, hanno perso solamente con la Bulgaria archiviando per il resto sei successi per un totale di 18 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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