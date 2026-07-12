Dove vedere in tv Italia-Turchia oggi finale Europei U18 volley femminile | orario programma streaming

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale degli Europei U18 di pallavolo femminile si svolge oggi a Riga, tra Italia e Turchia. La partita si gioca in diretta televisiva e in streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali. Le due squadre hanno superato le fasi precedenti del torneo, arrivando a contendersi il titolo. La competizione si tiene in Lettonia e coinvolge nazionali giovanili femminili.

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L’Italia affronterà la Turchia nella finale gli Europei U18 di volley femminile, in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Dopo aver conquistato sei vittorie su sette partite disputate nella fase a gironi e aver travolto la Francia con un perentorio 3-0 in semifinale, le azzurre scenderanno in campo per sfidare le anatoliche, giustiziere dell’Ungheria per 3-1, in un confronto che sa di rivincita dopo il ko rimediato nel round robin (in quell’occasione veniva messo in palio il primo posto). LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 L’appuntamento è per domenica 12 luglio alle ore 17.00 italiane: si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrato tra le due formazioni più attrezzate della competizione, desiderose di festeggiare il prestigioso trofeo continentale di categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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