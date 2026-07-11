La semifinale degli Europei Under 18 di volley femminile si gioca oggi tra Italia e Francia. L’Italia, seconda in Pool I, sfida la prima di Pool II, che è la Francia. L'incontro si svolgerà in un orario ancora da definire. La partita sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi. Le due squadre si contendono un pass per la finale.

Agli Europei Under 18 di volley femminile è tutto pronto per le semifinali: l’Italia, che si è classificata seconda nella Pool I al termine della prima fase, affronterà la Francia, che invece ha chiuso al comando nella Pool II. La sfida tra azzurrine e transalpine andrà in scena alle ore 17.00 di oggi, sabato 11 luglio: la vincente del match odierno si scontrerà in finale con la squadra che uscirà vincitrice dalla semifinale tra la Turchia, capace di battere l’Italia nella prima fase, e l’Ungheria. La partita Italia-Francia, semifinale degli Europei Under 18 di volley femminile, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà a cura del canale YouTube European Volleyball, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Italia-Francia oggi, Europei volley femminile U18: orario semifinale, dove vederla in tv e streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Notizie e thread social correlati

Dove vedere Italia-Spagna oggi in tv, Europei volley femminile U22: orario semifinale, programma, streamingL’Italia affronta la Spagna nelle semifinali degli Europei Under 22 di volley femminile a L’Aia.

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Francia oggi, Europei volley U22: orario, programma, streaming

Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Francia oggi, Europei volley U22: orario, canale, streaming; Europei: l’Italia esce ai gironi, sconfitta contro la Francia 2-3; Ecco i quarti Mondiali, si parte giovedì con Francia-Marocco: programma e orari delle partite; Europei U.22 maschili: l'Italia eliminata dopo il ko con la Francia.

SEMIFINALE, ARRIVIAMO! Domani l’Italia Under 18 femminile torna in campo per la semifinale degli Europei. Le azzurrine affronteranno la Francia. Francia Italia Ore 17:00 (italiane) Diretta sul canale YouTube Forza ! #CEV #EuroVolleyU18W # x.com

Italia-Francia oggi, Europei volley femminile U18: orario semifinale, dove vederla in tv e streamingAgli Europei Under 18 di volley femminile è tutto pronto per le semifinali: l'Italia, che si è classificata seconda nella Pool I al termine della prima ... oasport.it

Italia Under 17, buona la prima agli Europei: 1-0 contro la Francia, decisivo PerilloOttimo debutto degli Azzurrini nell'Europeo di categoria contro i pari età transalpini. msn.com