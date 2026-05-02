Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci finale 3° posto Champions League volley femminile 2026 | orario canale streaming

Domenica 3 maggio alle ore 16, si svolgerà la partita tra Conegliano e Scandicci, valida per il terzo posto della Champions League femminile 2026 di volley. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming su piattaforme dedicate. I tifosi potranno seguire l'incontro sui canali ufficiali che trasmettono la competizione, con dettagli su orario e modalità di visione disponibili sui rispettivi siti.

Conegliano e Scandicci si affronteranno nella finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena domenica 3 maggio (ore 16.00 italiane) presso la Ulker Sport and Event Hall di Istanbul. Le due squadre italiane speravano di battagliare per la conquista del trofeo e invece dovranno accontentarsi di battagliare per il gradino più basso del podio alle spalle delle due compagini turche che alle ore 19.00 daranno vita al testa a testa che metterà in palio il trofeo. Le Pantere hanno dovuto abdicare dopo aver conquistato il titolo nelle ultime due edizioni, mentre le Campionesse del Mondo hanno dovuto rinviare il sogno di trionfare per la prima volta nella massima competizione continentale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, finale 3° posto Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi, Champions League volley femminile 2026: orari semifinali e streamingLa Final Four della Champions League 2026 di volley femminile si disputerà nel weekend del 2-3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. Leggi anche: Su che canale vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi, Champions League volley femminile 2026: orari semifinali e streaming; Dove vedere la Final Four di Champions League di volley con Conegliano e Scandicci; Tra la Serie A e il tetto d’Europa c’è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League; VakifBank-Conegliano: cosa bisogna sapere sulla 1ª semifinale di Champions. Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, finale 3° posto Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streamingConegliano e Scandicci si affronteranno nella finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena domenica 3 ... oasport.it Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi, Champions League volley femminile 2026: orari semifinali e streamingLa Final Four della Champions League 2026 di volley femminile si disputerà nel weekend del 2-3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. La ... oasport.it CONEGLIANO SCANDICCI TOP RALLIES In attesa di rivedere i due club in campo per le Final Four di @cevolleyball di Istanbul, rivediamo i migliori scambi tra @imocovolley e @savinodelbenevolley nella #SerieA1Tigotà #final #pallavolo #volle - facebook.com facebook