Dove la brace racconta storie | nasce La Braceria Contemporanea di Imola tempio della carne

A Imola apre le porte La Braceria Contemporanea di Imola, un nuovo indirizzo dedicato agli amanti della carne di alta qualità e della convivialità vissuta come esperienza. Più che un ristorante, un luogo pensato per trasformare una cena in un ricordo, dove la brace diventa linguaggio e ogni taglio racconta una storia di territorio, allevamenti virtuosi e ricerca. L’inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco e di diversi assessori, un segnale importante per una realtà che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama gastronomico cittadino. Un riconoscimento che, per i due giovani imprenditori, segna un passaggio significativo: «Abbiamo ricercato questa presenza istituzionale perché volevamo dare voce alla nostra Braceria Contemporanea di Imola e far riconoscere una realtà che porta il nome della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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