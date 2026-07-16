Dove la brace racconta storie | nasce La Braceria Contemporanea di Imola tempio della carne
A Imola ha aperto La Braceria Contemporanea, un locale dedicato alla carne di alta qualità. La nuova attività si propone come un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria incentrata sulla brace e sulla convivialità.
A Imola apre le porte La Braceria Contemporanea di Imola, un nuovo indirizzo dedicato agli amanti della carne di alta qualità e della convivialità vissuta come esperienza. Più che un ristorante, un luogo pensato per trasformare una cena in un ricordo, dove la brace diventa linguaggio e ogni taglio racconta una storia di territorio, allevamenti virtuosi e ricerca. L’inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco e di diversi assessori, un segnale importante per una realtà che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama gastronomico cittadino. Un riconoscimento che, per i due giovani imprenditori, segna un passaggio significativo: «Abbiamo ricercato questa presenza istituzionale perché volevamo dare voce alla nostra Braceria Contemporanea di Imola e far riconoscere una realtà che porta il nome della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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