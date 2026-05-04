A Scandicci arriva la festa del tortello e della carne alla brace

A Scandicci si avvicinano quattro giorni dedicati alla cucina toscana, con un evento che si svolgerà tra Piazza Resistenza e Via Pantin dal 7 al 10 maggio. Durante questa manifestazione, saranno presenti stand con tortelli tradizionali e carne alla brace, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaporare specialità locali. La manifestazione coinvolge diversi espositori e ristoratori del territorio, che presenteranno le proprie proposte gastronomiche.

La città di Scandicci si appresta a ospitare un evento di rilievo dedicato alla gastronomia toscana, trasformando Piazza Resistenza e Via Pantin in un centro di eccellenze culinarie dal 7 al 10 maggio. La "Festa del Tortello e della Carne alla Brace" celebra il connubio tra qualità e tradizione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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