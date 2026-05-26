A Montelupo Fiorentino si svolge la nuova edizione della Festa del tortello e della carne alla brace, inserita nella rassegna Toscana in Piazza. La manifestazione prevede stand gastronomici con tortelli fatti a mano e carne cotta sulla brace. Sono presenti bancarelle e aree dedicate alle degustazioni, con molte persone che partecipano all’evento. La festa si svolge nel centro della città, attirando visitatori e appassionati di cucina tradizionale toscana.

A Montelupo Fiorentino, la rassegna Toscana in Piazza ospita una nuova edizione della. L'evento si svolgerà nella cornice centrale di Piazza dell'Unione Europea e si articolerà in quattro giornate consecutive nel mese di giugno 2026, partendo da giovedì. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Scandicci arriva la festa del tortello e della carne alla braceA Scandicci si avvicinano quattro giorni dedicati alla cucina toscana, con un evento che si svolgerà tra Piazza Resistenza e Via Pantin dal 7 al 10...

Festa della schiacciata e del tortelloNel Parco Mediceo di Pratolino, nel comune di Vaglia, si svolge un evento gastronomico dedicato alla tradizione culinaria locale.

Temi più discussi: Sagra del Cinghiale, Tortelli e Grigliata, Pelago; Nuovo tortello con ripieno vegetariano; A Ceresara torna la Festa de la Saresa: cinque giorni tra ciliegie, musica e sapori; La Confraternita del Tortello all'Atelier per una conviviale speciale. E poi a Quintano per insegnare, ai bimbi, il mestiere di preparare i Tortelli Cremaschi.

CERESARA - La Festa de la Saresa torna nel territorio mantovano dal 29 maggio al 2 giugno 2026, organizzata dall'Associazione Compagnia delle Torri in collaborazione con il Comune. Tutte le sere, dalle ore 19.00, sarà possibile cenare lungo la tavolata x.com

Festa del paese e del tortello di patate a CeticaARezzo, 24 luglio 2025 – Festa del paese e del tortello di patate 26 e 27 luglio 2025 a CETICA, Castel San Niccolò (AR) Come ogni anno, durante l'ultima fine settimana di luglio, il piccolo paese di ... lanazione.it

Festa del paese e del tortello di patate il 27 e 28 luglio a CeticaCome ogni anno, durante l’ultimo fine settimana di luglio, il piccolo paese di Cetica propone la tradizionale Festa del paese Arezzo, 25 luglio 2024 – Festa del paese e del tortello di patate 27 e ... lanazione.it