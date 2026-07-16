Più di 500 persone risultano disperse dopo il probabile naufragio di due imbarcazioni al largo del Myanmar. Le barche, salpate tra fine giugno e inizio luglio, trasportavano principalmente membri della minoranza musulmana Rohingya. Le autorità non hanno ancora confermato il numero esatto di vittime, ma si teme che molte persone siano morte o disperse durante il tentativo di attraversare il mare. La vicenda coinvolge migranti provenienti da una delle comunità più perseguitate.

Più di 500 persone risultano disperse dopo il probabile naufragio di due imbarcazioni al largo del Myanmar, salpate tra la fine di giugno e l’inizio di luglio con a bordo soprattutto appartenenti alla minoranza etnica musulmana Rohingya, una delle comunità più perseguitate al mondo. L’allarme è stato lanciato in una nota congiunta dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che precisano come le informazioni siano ancora preliminari. Persi i contatti con 2 imbarcazioni Secondo le stesse fonti, una delle due imbarcazioni, con circa 250 persone a bordo, ha perso i contatti poco dopo la partenza dallo Stato di Rakhine. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Doppio naufragio al largo del Myanmar, si teme per la sorte di 500 Rohingya

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