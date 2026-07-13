Dopo il risultato referendario, il progetto di un fronte unitario di centrosinistra si è sciolto, lasciando delusi i sostenitori. Le attese di un’alleanza forte e immediata sono state disattese e il campo largo annunciato non si è concretizzato. La mancanza di accordo tra le forze politiche ha impedito di formare un fronte comune in vista delle prossime scadenze elettorali. La situazione evidenzia una frattura tra i partiti, con poche prospettive di ricomposizione a breve termine.

Il mondo dei buoni e giusti è deluso, amareggiato, quasi sconsolato. La grande alternativa, annunciata, invocata, fotografata in grotta, radunata in piazza ed evocata con l'abusato e ormai svuotato «fate presto», non si è presentata all'appuntamento. Era attesa sull'onda referendaria, con la Costituzione sotto il braccio e 15 milioni di elettori dietro Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e compagnia. Invece niente. L'onda si è ritirata, la carovana non c'era. Lo sconforto è esemplificato da un editoriale su un giornale facilmente immaginabile. L'autore si duole come un amante tradito, come uno che ha organizzato da solo il fidanzamento, scelto le bomboniere, prenotato il ristorante e ora rimprovera alla promessa sposa di non essersi presentata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il naufragio del campo largo dopo la sbornia referendaria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le Comunali svegliano il campo largo dalla sbornia referendariaLe elezioni comunali hanno portato a un rafforzamento delle alleanze tra i partiti, con alcuni schieramenti che hanno ottenuto risultati superiori...

Finisce il sogno Usa: cosa resterà del soccer dopo la sbornia della Coppa del mondo in casa?Gli Stati Uniti hanno concluso la loro partecipazione alla Coppa del Mondo con stadi pieni e grande partecipazione, anche se il calcio locale...

Argomenti più discussi: Messineo: La mia Concordia, un ritratto sociale. Il doc ridiscute la verità della tragedia; Lampedusa, il comandante interregionale della Guardia di finanza rende omaggio alle vittime del mare; Papaveri e papere - La destra corre ai ripari su Vannacci, i disagi del campo largo e Forza Italia col WWF; Campo Largo a Napoli, Pap interrompe la manifestazione: contesta gli interventi e Fratoianni fa da paciere. Post solidale di Meloni. E poi Schlein: Basta divisioni e regali alle destre.

Il naufragio del campo largo dopo la sbornia referendariaIl mondo dei buoni e giusti è deluso, amareggiato, quasi sconsolato. La grande alternativa, annunciata, invocata, fotografata in grotta, ... iltempo.it

RT @ZZiliani: FINO ALLA FINE (DELLO STRAPIOMBO): puntata 10 - La Gazzetta che si chiede come mai la Juve che 8 anni fa acquistava Ronaldo o… x.com