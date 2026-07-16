Più di 500 persone che viaggiavano su due imbarcazioni al largo delle coste del Myanmar, nel sudest asiatico, risultano disperse. La gran parte di loro era di etnia rohingya, la minoranza musulmana che subisce sistematiche persecuzioni e vessazioni in Myanmar, e si teme che siano tutte morte. Lo hanno fatto sapere in un comunicato congiunto l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM). In base a quanto ricostruito finora, entrambe le imbarcazioni erano partite a fine giugno dallo stato di Rakhine, che si trova sulla costa ovest del Myanmar. Una delle due trasportava circa 250 persone, e le comunicazioni con la terraferma si erano interrotte poco dopo la partenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci sono oltre 500 persone disperse al largo del Myanmar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi-subYou Have My Heart | Scholar enters demon's realm and rediscovers love predestined by fate

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto Venezuela, i morti salgono a 1.430: le persone disperse sono 68.900, ci sono anche molti italiani

Leggi anche: Myanmar, oltre 5.000 persone intrappolate nelle 'città della truffa' al confine con la Thailandia

Argomenti più discussi: Ci sono oltre 500 persone disperse al largo del Myanmar; Myanmar, oltre 500 dispersi in mare: possibile naufragio di due barche nel Golfo del Bengala; Myanmar, possibile naufragio nel Golfo del Bengala: oltre 500 dispersi in mare VIDEO; Incontro con Myat Moe Thu, una giornalista che opera nelle zone di conflitto in Myanmar.

Myanmar, oltre 500 dispersi in mare: possibile naufragio di due barche nel Golfo del BengalaUn nuovo dramma ha colpito la comunità Rohingya nel Sud-est asiatico: oltre 500 persone risultano disperse dopo il possibile naufragio di due imbarcazioni partite dal Myanmar con a ... ilmessaggero.it