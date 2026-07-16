Dopo la festa del campo largo, si sono intensificati gli scontri tra le forze politiche di sinistra. La riunione si è conclusa a tarda notte, dopo una vittoria parlamentare sulle preferenze che ha alleggerito le tensioni. Tuttavia, i dibattiti sono proseguiti sulla manifestazione di Napoli, sulla patrimoniale e sulle posizioni da assumere riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali nelle alleanze o nelle strategie politiche.

La festa del campo largo è durata fino a notte fonda. La mini vittoria parlamentare sulle preferenze è stata vissuta come una boccata di ossigeno, dopo il flop della piazza di Napoli, lo scontro sulla patrimoniale e i botta e i risposta sulla postura da tenere nei confronti della guerra tra Russia e Ucraina. Conte a recitare la parte del battitore libero e Schlein a inseguirlo o a irrigidirsi, a secondo del contesto. E poi i centristi come Matteo Renzi a invocare un bilanciamento nel segno del moderatismo. E ancora, gli altri cespugli di rito riformista a richiedere rappresentanza. Un caos generale, forse anestetizzato dalla compattezza in Parlamento e dalle divisioni della maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo la festa, guerra aperta a sinistra

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