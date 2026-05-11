La 97ª Adunata Nazionale degli Alpini si è svolta a Genova dall’8 al 10 maggio, attirando numerosi partecipanti e visitatori. Nonostante le tensioni legate a recenti polemiche sulla presenza degli Alpini, l’evento si è concluso con successo. La festa delle Penne Nere ha prevalso sulle critiche mosse da alcuni gruppi di orientamento politico diverso, confermando la volontà di mantenere vivo il tradizionale appuntamento.

La 97° Adunata Nazionale degli Alpini ( tenutasi a Genova dall’8 al 10 maggio ) alla fine è andata com’era nelle aspettative degli organizzatori: festa di fratellanza e di allegria (segnata dai canti e dalle musiche della tradizione), grande abbraccio di popolo (con una città che è sempre stata terra di reclutamento alpino), orgoglio d’identità patriottica. L’adunata a Genova ha radici profonde. Non a caso il capoluogo ligure è, insieme a Torino e Trieste, tra le città che hanno ospitato più Adunate nazionali nella storia del corpo (a Genova: 1931, 1952, 1963, 1980, 2001, 2026), segno di una presenza che ha radici profonde, laddove proprio nel capoluogo ligure, il 23 novembre 1920, in una sala del caffè Belloni di via XX Settembre, alcuni reduci della Grande Guerra fondarono la Sezione Ligure dell’Associazione Nazionale Alpini (A.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’assurda guerra preventiva della sinistra agli Alpini. Ma la festa delle Penne Nere ha vinto sul radicalismo ideologico…

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