Le tensioni tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, nate durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, continuano anche dopo la fine del programma. Le due si sono scambiate commenti pubblici e accuse, alimentando un confronto aperto. La disputa si è sviluppata sui social e in interviste, senza segnalare segnali di avvicinamento. Entrambe hanno mantenuto posizioni ferme, senza dichiarare intenzioni di riconciliazione.

Le tensioni nate nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini non si sono affatto placate con la fine del reality. Anzi, il tempo sembra aver cristallizzato un’antipatia reciproca che continua a generare scintille anche a telecamere spente. L’ultimo capitolo di questa faida televisiva ha come epicentro una festa mai frequentata e un invito che, a seconda delle versioni, non sarebbe mai arrivato o sarebbe stato deliberatamente ignorato. Durante una diretta Instagram con Adriana Volpe, sua alleata nella Casa, Antonella Elia ha sollevato il velo su un episodio che fotografa perfettamente lo stato dei rapporti con la vincitrice del programma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Sei una rosicona”: tra Alessandra Mussolini ed Antonella Elia è guerra aperta per la festa

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