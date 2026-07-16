Una donna è stata investita sui binari di una stazione italiana, causando l’interruzione del traffico sulla principale linea ferroviaria. L’incidente ha provocato blocchi e ritardi per migliaia di passeggeri durante le ore di punta nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni della donna non sono ancora note. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’evento. La circolazione ferroviaria resta temporaneamente sospesa o rallentata.

Un drammatico evento sui binari ha paralizzato una delle principali dorsali ferroviarie del Paese, lasciando migliaia di passeggeri bloccati proprio nelle ore di punta del rientro pomeridiano. La circolazione sulla linea adriatica è ripresa alle 21 dopo che era rimasta bloccata per oltre due ore tra le stazioni di Senigallia e Montemarciano, in provincia di Ancona, a causa dell’investimento di una donna da parte di un treno. Lo stop, scattato alle 18,30, ha causato ritardi a catena su tutta la rete fino a tarda serata. Il tratto è stato sospeso per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria sulla dinamica dell’investimento, un passaggio necessario per chiarire i contorni della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donna investita sui binari, orrore nella stazione italiana: il gesto atroce

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