Un turista spagnolo di 30 anni è stato aggredito nella stazione Roma Termini, dove è stato morso da un’altra persona mentre cercava di difendersi da un tentativo di furto della catenina d’oro. L’aggressione ha causato urla e spavento tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Un turista spagnolo di 30 anni è stato aggredito e morso nella zona della stazione Roma Termini per strappargli una catenina d’oro. L’episodio, avvenuto in piena notte tra domenica e lunedì scorsi, si è concluso con il fermo di tre uomini, tutti cittadini egiziani e senza fissa dimora, accusati a vario titolo di rapina aggravata e tentata rapina. Secondo la ricostruzione, la vittima si trovava in compagnia di un amico e stava rientrando verso l’alloggio quando è stata avvicinata da tre persone. Nel tentativo di sottrarsi al pericolo, i due turisti avrebbero accelerato il passo e provato a separarsi per seminare gli inseguitori, ma il 30enne è stato raggiunto a pochi metri dal portone di casa.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Orrore nella stazione italiana, turista preso a morsi: urla strazianti

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