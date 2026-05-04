Ieri in Campania | tragedia sui binari donna investita da un Frecciarossa

Ieri in Campania si è verificato un incidente ferroviario che ha coinvolto una donna investita da un treno ad alta velocità. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una segnalazione dal 118 riguardante l’evento sulla rete ferroviaria. Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente, senza ancora fornire dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima. La situazione è sotto controllo e le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche del caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 3 maggio 2026. Avellino – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una segnalazione dal 118 relativa a un grave incidente sulla rete ferroviaria. Una squadra è così intervenuta sulla tratta Caserta-Foggia, in prossimità della ex stazione di Castelfranco in Miscano, nel comune di Montecalvo Irpino, per prestare soccorso a una persona investita da un treno Frecciarossa. Purtroppo la persona è deceduta. ( LEGGI QUI ) Benevento – Incidente in via Pacevecchia, a Benevento. A bordo dell’auto, una Kia Picanto, c’erano marito e moglie. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato con una Toyota Yaris parcheggiata per poi ribaltarsi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: tragedia sui binari, donna investita da un Frecciarossa Notizie correlate Ancona, tragedia sui binari del treno: donna di 48 anni morta investitaAncona, 17 aprile 2026 - Una donna di 48 anni è stata travolta da un convoglio di Alta Velocità in transito a circa 600 metri dalla stazione di... Tragedia sui binari, persona investita sulla linea Caserta-Foggia: circolazione sospesa per oreTragedia, oggi, domenica 3 maggio, sui binari della linea Foggia-Caserta: una persona è stata investita da un treno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita: choc in Campania; Tragedia all'alba: 17enne muore in un incidente stradale; Tragedia in A7 nel pomeriggio di sabato due maggio. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere caduto dalla moto ed essere stato travolto da un veicolo in arrivo. Inutili i soccorsi, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. La notizia sul sito di Prim; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni. Tragedia in Campania, travolto dalla sua auto parcheggiata in salita: è morto a 18 anniTragedia a Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, dove, nella mattinata di ieri, un ragazzo di soli 18 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Perrillo: ra ... msn.com Incidente nell'azienda di rifiuti, muore operaio di CercolaSecondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e trasportato d’urgenza alla clinica Villa dei Fiori. ilfattovesuviano.it Da oggi siamo a credito di risorse con il Pianeta: ieri l’Italia ha esaurito le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Da oggi l'Italia è entrata in "debito ecologico". - facebook.com facebook Visita speciale nel box Mercedes ieri per Kimi Antonelli e George Russell: sua maestà Lionel Messi in compagnia della sua famiglia #F1 #GPMiami #Messi #Antonelli x.com