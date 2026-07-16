Barbara, una donna di circa 65 anni, ha raccontato di essere stata aggredita in un supermercato di Bologna lo scorso sabato. Ha descritto l’episodio come un momento di sottomissione, osservando che situazioni simili si verificano spesso in spazi pubblici. La donna ha anche fatto notare come molte persone reagiscono in modo passivo di fronte a questi comportamenti, lasciando intendere che ci siano differenze nel modo in cui si affrontano tali episodi.

Barbara (abbiamo modificato il nome, ndr) è una donna sui 65 anni. Riportiamo le sue parole. “Sabato scorso mi è accaduta questa vicenda che ho visto ripetersi anche altrove, in luoghi pubblici. Cambia il contesto ma l’atteggiamento è identico. Ero in fila alla cassa di un supermercato alla periferia di Bologna, avevo due meloni in mano e aspettavo il mio turno. C’erano in fila altre persone, come capita. A un certo punto un magrebino alle mie spalle prende un kinder bueno da uno scaffale e lo lancia con violenza contro un commesso, dall’altra parte delle casse. L’operatore resta interdetto ma gli si rivolge subito: ‘Cosa sta facendo?’. Il tizio non reagisce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Donna aggredita a Bologna: sottomissione, reagire o conformarsi? Dopo il caso Barboni, l’uomo che ha picchiato l’immigrato in strada a San Benedetto del Tronto, ci contatta Barbara, vittima di un magrebino in un supermercato a Bologna. Perché la gente vota Vannacci?

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