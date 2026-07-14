Un uomo di 45 anni, militante di un movimento di estrema destra, è stato denunciato dopo aver picchiato un migrante iracheno a San Benedetto del Tronto. L’aggressione è stata ripresa e diffusa tramite un video pubblicato sui social network dall’autore stesso. La vittima ha presentato denuncia alle autorità, che hanno avviato le indagini. L’episodio si è verificato in un’area pubblica della città.

Giuseppe Barboni, imprenditore e militante di Futuro Nazionale che aveva buttato a terra e picchiato un cittadino iracheno a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), peraltro postando sulla propria pagina Facebook il video di quanto accaduto, è stato denunciato dalla vittima dell’aggressione. Il migrante, malmenato da Barboni perché stava occupando indebitamente una strada di San Benedetto del Tronto, bloccando il traffico con la sua bicicletta, assieme alla denuncia ha presentato un certificato con 14 giorni di prognosi: con ogni probabilità la procura di Ascoli Piceno aprirà un fascicolo contro il militante di Futuro Nazionale per lesioni personali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Denunciato il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un migrante a San Benedetto del Tronto

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