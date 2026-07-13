La polizia sta per consegnare una relazione alla Procura sulle lesioni subite da un uomo iracheno sabato sera sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Le indagini sono in fase avanzata, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici. Si stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’incidente. Non sono stati comunicati eventuali rischi o accuse specifiche nei confronti di Giuseppe Barboni, né altre informazioni sui procedimenti in corso.

San Benedetto (Ascoli), 13 luglio 2026 – La polizia è quasi pronta per fare una relazione alla Procura di quanto accaduto sabato sera a San Benedetto, sul lungomare della Riviera ascolana. Il 38enne imprenditore e atleta di lotta greco-romana Giuseppe Barboni ha buttato a terra e picchiato in strada un senzatetto iracheno che stava creando problemi alle auto in circolazione poiché stava bloccando il traffico. Il confronto acceso in strada e poi la violenza: il video diventa virale, ma non c’è ancora la denuncia. Dopo un lungo confronto con toni piuttosto accesi, è scattata la violenza. Il fatto è stato piuttosto eclatante soprattutto perché Barboni è iscritto al partito Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa rischia Giuseppe Barboni e a che punto sono le indagini sull’iracheno picchiato a San Benedetto del Tronto

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