Domenicali | Schumi? Lo ricordo com' era ha sfidato tante volte il destino A Dubai aprì il paracadute d' emergenza nel 1999 si ruppe le gambe per colpa nostra | non accusò nessuno

Da brescia.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il manager del campionato mondiale di Formula Uno ha ricordato il pilota scomparso, sottolineando le sfide affrontate, tra cui un episodio nel 1999 in cui si fratturò le gambe senza incolpare altri. Ha anche menzionato un incidente a Dubai, dove aprì il paracadute d'emergenza. Nel corso dell'intervista ha parlato del suo amore per i motori, rivelando di aver iniziato a 14 anni controllando i pass dei camion a Imola e di avere come idolo il pilota Agostini.

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L'uomo che gestisce il campionato mondiale di Formula Uno, ex team principal Ferrari, racconta al podcast di Zaia il suo amore per i motori: «Il mio idolo era Agostini, iniziai a 14 anni controllando i pass dei camion a Imola». Ancora su Schumacher: «La sua situazione è difficile, la famiglia tutela la privacy. In Ferrari ebbe all'inizio un approccio tedesco, poi si sciolse: giocavamo sempre tutti a calcio e facevamo tante grigliate». Il no più difficile? «Ai russi, dopo l'inizio della guerra: investirono molti soldi, ma decisi che non potessimo correre lì». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Domenicali: «Schumi? Lo ricordo com'era, ha sfidato tante volte il destino. A Dubai aprì il paracadute d'emergenza, nel 1999 si ruppe le gambe per colpa nostra: non accusò nessuno»
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