Il 1° maggio 2026 si è spento Alex Zanardi, a 59 anni. La sua morte è avvenuta nella stessa sera in cui, trentadue anni prima, si verificò l’incidente che causò la morte di Ayrton Senna durante il Gran Premio di Imola. Zanardi aveva partecipato a numerose competizioni di handbike e aveva subito gravi incidenti nel corso della sua carriera, ma aveva sempre continuato a gareggiare.

Alex Zanardi è morto la sera del 1° maggio 2026 a 59 anni, lo stesso giorno e quasi alla stessa ora in cui, trentadue anni fa, il mondo della Formula 1 aveva perso Ayrton Senna a Imola. Una coincidenza simbolica per un pilota che con la velocità e con il destino aveva avuto, lungo la sua vita, più di un appuntamento. L’annuncio è arrivato la mattina del 2 maggio dall’agenzia Obiettivo 3, che da anni gestiva i progetti sportivi e mediatici dell’ex pilota. La famiglia ha scelto parole misurate, dopo sei anni di battaglia silenziosa cominciata sulla Statale 146 di Pienza: «È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Alex Zanardi è morto: l’uomo che ha sfidato il destino due volte

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