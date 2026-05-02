Alex Zanardi è deceduto all’età di 59 anni. La sua carriera ha attraversato la Formula 1 e le Paralimpiadi, diventando una figura nota anche per due gravi incidenti che lo hanno colpito. La sua vita è stata caratterizzata da numerosi tentativi di ripresa e sfide personali. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai familiari, confermando la fine di un percorso ricco di battaglie e successi.

Dalla Formula 1 alle Paralimpiadi, passando per due incidenti devastanti: si spegne a 59 anni Alex Zanardi, simbolo universale di resilienza e amore per la vita È morto il 1° maggio Alex Zanardi, uno degli sportivi più amati e straordinari della storia italiana. A darne notizia è stata la famiglia, al termine di una lunga battaglia durata sei anni dopo l’ultimo, gravissimo incidente. Se ne va così un uomo che non aveva mai smesso di lottare, diventando nel tempo molto più di un atleta: un simbolo globale di forza, coraggio e rinascita. Nato a Bologna nel 1966, Zanardi aveva coltivato fin da giovanissimo la passione per i motori. Dopo gli inizi nei kart, arriva in Formula 1 nel 1991 con la Jordan, correndo poi anche con la Lotus.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio ad Alex Zanardi, l’uomo che ha sfidato il destino mille volte

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