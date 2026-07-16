Domenica si è disputata una gara di golf al Cus Ferrara Golf, valida per il Ferrara Cambia Trophy. L’evento si svolge ogni anno durante l’estate e coinvolge giocatori locali. La competizione ha visto la partecipazione di squadre e singoli, con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di solidarietà. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole del gioco, senza incidenti o problemi rilevanti.

Domenica il Cus Ferrara Golf ospiterà una nuova edizione del Ferrara Cambia Trophy. L’appuntamento è ormai diventato una piacevole tradizione dell’estate ferrarese, un’occasione che unisce la passione per lo sport alla solidarietà. Da sempre, infatti, Ferrara Cambia e Cus Ferrara Golf sono vicini alla Fondazione Ado, una realtà preziosa per il nostro territorio e che sarà presente durante la giornata con un proprio stand insieme ai volontari di Ferrara Cambia. La mattinata sarà dedicata alla competizione ufficiale sulle 18 buche Stableford, riservata ai golfisti tesserati alla Federazione Italiana Golf e la cui cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione della cena sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Domenica sul green. ’Ferrara Cambia’ in campo con l’Ado

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