Il tenente Pierluigi Elia saluta Ferrara dopo 5 settimane di training sul campo con i carabinieri
Il periodo di formazione del tenente Pierluigi Elia presso il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara si è concluso dopo cinque settimane.
Volge al termine il periodo formativo del tenente Pierluigi Elia presso il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara. Il giovane ufficiale, 26enne di origine pugliese e frequentatore dell’ultimo anno di corso presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, si appresta a lasciare la città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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