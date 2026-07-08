Domenica si è svolto a Rimini il torneo “Simpatiche Canaglie” dedicato agli under 10 di baseball. La manifestazione ha visto in campo giovani atleti che hanno partecipato a sessioni di gioco e attività sportive. L’evento ha coinvolto i partecipanti in un contesto di sport e socializzazione, con partite e momenti di incontro tra i giovani giocatori. La giornata si è conclusa senza incidenti, con i giovani che hanno mostrato entusiasmo durante le partite.

Una domenica indimenticabile di sport, amicizia e batti e corri. Il Ferrara Baseball Under 10 è stato grande protagonista domenica al mitico torneo “ Simpatiche Canaglie ”, andato in scena a Rivabella di Rimini. L’evento, organizzato dai Torre Pedrera Falcons, ha segnato il grandissimo ritorno di una delle manifestazioni giovanili più amate d’Italia, capace di unire la passione per il baseball al divertimento a due passi dal mare. I giovanissimi atleti estensi hanno affrontato la trasferta romagnola con il sorriso e tanta voglia di mettersi in gioco. Sul campo si sono visti lanci precisi, corse grintose sulle basi e, soprattutto, un grandissimo spirito di squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ferrara Baseball, a Rimini in campo gli under 10: "Una domenica di gioco tra sport e amicizia"

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