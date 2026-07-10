Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco le istruzioni ufficiali del Ministero ALLEGATO A

Il Ministero ha pubblicato le istruzioni ufficiali per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627, contenute nell’allegato A al decreto. Le linee guida stabiliscono l’ordine di utilizzo delle graduatorie, le procedure informatizzate per le nomine, le modalità di accettazione delle sedi e il cronoprogramma delle operazioni. Queste indicazioni devono essere seguite per le procedure di assunzione e assegnazione delle cattedre.

Le istruzioni operative definite nell’allegato A al decreto. indicano l’ordine di utilizzo delle graduatorie, le modalità informatizzate delle nomine, le regole per l’accettazione della sede e il cronoprogramma delle operazioni. Prima di avviare le nuove operazioni di reclutamento, gli Uffici devono assegnare la sede ai vincitori di concorso non abilitati già individuati su provincia. Se al momento della firma del contratto il docente ha conseguito l’abilitazione, il contratto sarà a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026 ed economica dalla presa di servizio. Se invece il docente non ha ancora l’abilitazione, sarà stipulato un contratto a tempo determinato e il docente dovrà conseguire l’abilitazione entro l’anno scolastico 20262027. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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