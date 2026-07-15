Quando saranno assegnate le nomine dei docenti da GPS sostegno per il ruolo as 2026 27?

Le nomine dei docenti da GPS sostegno per il ruolo 202627 devono ancora essere assegnate. Durante un question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite una docente esperta, sono stati discussi i tempi delle procedure di assunzione e delle supplenze per l’anno scolastico 202627. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle date di assegnazione delle nomine.

Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato fatto il punto sulle procedure di assunzione e sulle supplenze per l’anno scolastico 202627. Al centro dell’incontro, i 46.642 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, la pubblicazione degli Avvisi e l’avvio delle domande per le supplenze, previsto dalle ore 14:00 del 16 luglio. L'articolo Quando saranno assegnate le nomine dei docenti da GPS sostegno per il ruolo a.s. 202627? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Diritti in pillole | Chi assegna le supplenze nella scuola

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