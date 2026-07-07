Domanda supplenze da GaE e GPS max 150 preferenze | il consiglio del 2026 è prudenza scegliere ciò che si è disposti ad accettare

Per le supplenze del 2026, il consiglio è di essere cauti nella scelta, preferendo opzioni che si è disposti ad accettare. L’algoritmo di assegnazione delle supplenze è stato modificato, risultando più favorevole rispetto al passato. Tuttavia, è importante prestare attenzione a determinate procedure per evitare errori o complicazioni nell’attribuzione delle supplenze. La novità mira a migliorare il processo, ma richiede comunque attenzione da parte dei docenti nelle preferenze espresse.

Supplenze docenti a.s. 202627: l’algoritmo cambia (in positivo) ma si rendono necessarie alcune accortezze per far sì che una novità tesa a migliorare l’attribuzione delle supplenze non si trasformi in un pasticcio. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Semeraro, che nel corso dei nostri question time aiuta i docenti a districarsi nella normativa: “Perché è importante compilare con attenzione la domanda GPS di quest’anno? Quest’anno la compilazione richiede particolare prudenza. L’algoritmo è stato modificato e, se si inserisce per errore una sede che poi non si intende accettare, il mancato servizio comporta conseguenze molto pesanti: l’esclusione dalle GPS per due anni e la possibilità di ottenere soltanto supplenze brevi dalle graduatorie di istituto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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