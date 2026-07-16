A Taormina è stato presentato il libro fotografico intitolato «Michele Morrone, Bellissimo» firmato Dolce&Gabbana. Il volume celebra la figura di un artista italiano che si distingue come attore, musicista e pittore. Il libro raccoglie immagini che mettono in risalto il suo fascino e la sua personalità, evidenziando la sua carriera in crescita. La presentazione si è svolta in una location di rilievo, senza ulteriori dettagli sugli interventi o partecipanti.

Si intitola Michele Morrone Bellissimo il volume fotografico firmato Dolce&Gabbana che celebra il fascino, la personalità e la carriera in ascesa di un artista italiano poliedrico: attore, musicista, pittore. Firmacopie al Mocambo bar, a Taormina che ha ospitato in questi giorni gli eventi di Alta gioielleria, Alta moda e Alta Sartoria della maison Michele Morrone è oggi tra le figure più carismatiche del panorama internazionale, volto della nuova fragranza Dolce&Gabbana Devotion for Men, incarna con intensità i codici del brand. Attraverso un sofisticato percorso visivo, questo volume racconta Michele Morrone nella sua dimensione più autentica e intensa: un viaggio tra immagini, luoghi e sguardi che restituiscono tutta la forza di un talento contemporaneo. 🔗 Leggi su Palermo.corriere.it

© Palermo.corriere.it - Dolce&Gabbana, a Taormina presentato il libro «Michele Morrone, Bellissimo»

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