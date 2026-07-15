Michele Morrone a Taormina | successo al Teatro Antico e oggi il firmacopie del volume Bellissimo
L’attore ha partecipato a una serata al Teatro Antico di Taormina, organizzata da Dolce & Gabbana, e ha firmato copie del libro “Bellissimo”. Prima dell’evento, alle 18, ha fatto tappa al Bam Bar di Saretto. La serata ha visto il protagonista sul palco, con pubblico presente. La partecipazione si è svolta senza incidenti. La firma delle copie è avvenuta nel pomeriggio, prima dell’evento principale.
L’attore è stato protagonista della serata firmata Dolce & Gabbana. Prima dell’appuntamento al Teatro Antico la tradizionale sosta al Bam Bar di Saretto, oggi alle 18.30 l’incontro con il pubblico al Mocambo. Taormina si prepara a vivere un’altra giornata nel segno di Michele Morrone, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Dopo la partecipazione alla serata evento organizzata da Dolce & Gabbana nella suggestiva cornice del Teatro Antico, l’attore incontrerà oggi il pubblico per il firmacopie del volume fotografico Bellissimo, in programma alle 18.30 al Mocambo Bar Dolce & Gabbana. La presenza dell’artista ha richiamato l’attenzione di numerosi visitatori e appassionati. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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Temi più discussi: Taormina. Dolce & Gabbana: il 15 luglio 2026, al Mocambo bar, il firmacopie del libro Bellissimo di Michele Morrone; Michele Morrone passeggia sul Corso Umberto di Taormina; Dolce&Gabbana a Taormina, tra gli appuntamenti anche il firmacopie di Michele Morrone; Il bellissimo Michele Morrone incanta il teatro Antico di Taormina.
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