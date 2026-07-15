Michele Morrone a Taormina | successo al Teatro Antico e oggi il firmacopie del volume Bellissimo

Notizia in breve

L’attore ha partecipato a una serata al Teatro Antico di Taormina, organizzata da Dolce & Gabbana, e ha firmato copie del libro “Bellissimo”. Prima dell’evento, alle 18, ha fatto tappa al Bam Bar di Saretto. La serata ha visto il protagonista sul palco, con pubblico presente. La partecipazione si è svolta senza incidenti. La firma delle copie è avvenuta nel pomeriggio, prima dell’evento principale.