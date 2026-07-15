Michele Morrone a Taormina | successo al Teatro Antico e oggi il firmacopie del volume Bellissimo

Da 361magazine.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore ha partecipato a una serata al Teatro Antico di Taormina, organizzata da Dolce & Gabbana, e ha firmato copie del libro “Bellissimo”. Prima dell’evento, alle 18, ha fatto tappa al Bam Bar di Saretto. La serata ha visto il protagonista sul palco, con pubblico presente. La partecipazione si è svolta senza incidenti. La firma delle copie è avvenuta nel pomeriggio, prima dell’evento principale.

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L’attore è stato protagonista della serata firmata Dolce & Gabbana. Prima dell’appuntamento al Teatro Antico la tradizionale sosta al Bam Bar di Saretto, oggi alle 18.30 l’incontro con il pubblico al Mocambo. Taormina si prepara a vivere un’altra giornata nel segno di Michele Morrone, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Dopo la partecipazione alla serata evento organizzata da Dolce & Gabbana nella suggestiva cornice del Teatro Antico, l’attore incontrerà oggi il pubblico per il firmacopie del volume fotografico Bellissimo, in programma alle 18.30 al Mocambo Bar Dolce & Gabbana. La presenza dell’artista ha richiamato l’attenzione di numerosi visitatori e appassionati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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