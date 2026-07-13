Mercoledì 15 luglio 2026 alle 18.30, la boutique Dolce & Gabbana nel Mocambo a Taormina ospiterà la presentazione del photobook “Bellissimo”, dedicato a Michele Morrone. L’evento prevede la firma di autografi e l’esposizione delle foto contenute nel libro, realizzato dal marchio in collaborazione con l’attore. La serata segnerà l’apertura ufficiale dell’incontro tra Morrone e il pubblico locale, con la partecipazione di fan e media.

Taormina si prepara a un pomeriggio di luci, carta patinata e autografi. Mercoledì 15 luglio 2026, alle 18.30, la boutique Dolce & Gabbana del Mocambo apre le porte a un incontro speciale: la presentazione di “Bellissimo”, il photobook che il brand ha dedicato a Michele Morrone. Il volume: immagini, sguardi e identità Pubblicato da Rizzoli Illustrati e firmato Dolce & Gabbana, “Bellissimo” è un percorso visivo che racconta l’attore da vicino. Niente filtri, niente scenografie eccessive. Solo lui: il corpo, il volto, i tatuaggi, la luce in bianco e nero. È il ritratto di un artista a tutto tondo. Morrone non è solo volto noto del cinema. È anche musicista e pittore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Bellissimo”: Michele Morrone a Taormina firma il foto libro realizzato con Dolce&Gabbana

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MICHELE MORRONE & KEREM BÜRSIN AT DOLCE & GABBANA EVENT FOR MENS MILAN FASHION WEEK SS27

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