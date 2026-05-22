Docente scredita un collega davanti agli studenti | Rischia diffamazione e conseguenze disciplinari Ma ci sono pure aggravanti ecco quali Il Punto dell’Avvocato De Martino

Durante una puntata della trasmissione televisiva dedicata al diritto, un docente ha espresso giudizi negativi su un collega davanti agli studenti, suscitando preoccupazioni legali. L’avvocato intervistato ha spiegato che tali affermazioni possono configurare un’azione diffamatoria, con possibili sanzioni disciplinari. Inoltre, sono state menzionate aggravanti che potrebbero aumentare la gravità del comportamento. La discussione si è concentrata sui rischi legali di commenti pubblici nel contesto accademico e sulle implicazioni per chi li pronuncia.

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