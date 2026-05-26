Il centrosinistra ha subito una sconfitta in Laguna, una notizia che pochi si aspettavano. La vittoria è andata a candidati di centrodestra, confermando una tendenza già evidente nelle ultime consultazioni. Gli elettori hanno preferito altri candidati, lasciando il fronte progressista in difficoltà. Le elezioni regionali hanno segnato un passo indietro, mentre la sfida per le prossime Politiche rimane aperta. La consultazione ha visto una partecipazione elevata, con risultati che cambiano gli equilibri politici locali.

AGI - Una doccia gelata per il centrosinistra. La sconfitta in Laguna se la aspettavano in pochi nel centrosinistra. Nessuno, o quasi, fra i dirigenti del Partito Democratico. "È segno evidente che non ci abbiamo capito niente", è il commento amaro di un esponente di primo piano, quando il risultato del candidato di centrodestra Simone Venturini stacca quello di Andrea Martella, ex sottosegretario sul quale i dem hanno puntato tutte le loro fiches. Ad alimentare l'ottimismo nel centrosinistra, e massimamente fra i parlamentari Pd, era stato il risultato referendario a Venezia. Un 55 per cento che aveva lasciato immaginare che il vento, che per dieci anni ha soffiato nelle vele di Brugnaro e della coalizione di centrodestra che lo sosteneva, stesse girando. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La doccia fredda in Laguna per il Centrosinistra. Ma la sfida per le Politiche resta aperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amministrative, delusione centrosinistra: “Ma la partita delle politiche resta aperta”Le elezioni amministrative del 2026 mostrano una delusione per il centrosinistra, che ottiene risultati inferiori alle aspettative.

Sala su Milano 2027: centrosinistra in vantaggio, ma sfida apertaIl centrosinistra sembra avere un leggero vantaggio nelle anticipazioni sulle elezioni comunali di Milano del 2027, anche se la sfida resta aperta.

Temi più discussi: Sorpesa Venezia, Martella affondato al primo turno; Elezioni comunali, Schlein si accontenta: siamo competitivi. La delusione di M5S; Comunali, chi ha vinto? Ecco i verdetti: Venezia e Reggio Calabria al centrodestra. Salerno, exploit De Luca. Il centrosinistra espugna...

Periodo da dimenticare per la falsa controinformazione. Dopo i continui annunci sulla terza guerra mondiale dello scorso marzo e il fantomatico lockdown energetico di maggio, ora arriva un'altra doccia fredda per loro. Trump ha affermato che Netanyahu fa x.com

La doccia fredda in laguna per il centrosinistra. Ma la sfida per le politiche resta apertaAGI - Una doccia gelata per il centrosinistra. La sconfitta in Laguna se la aspettavano in pochi nel centrosinistra. Nessuno, o quasi, fra i dirigenti del Partito Democratico. È segno evidente che no ... msn.com

Anche tu fai la doccia fredda in estate? Non è una buona idea: che effetti ha sul corpoPerché non è una buona idea fare la doccia fredda in estate: un’abitudine che hanno in molti ma che ha diversi svantaggi. Con l’arrivo delle temperature elevate, la tentazione di rinfrescarsi con una ... blitzquotidiano.it