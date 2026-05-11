The Unknown streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

. Questa sera, 11 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in prima visione la prima puntata di The Unknown, il nuovo game show condotto da Scintilla ed Elettra Lamborghini. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco le informazioni. In tv. Appuntamento in prima visione questa sera, 11 maggio 2026, con la prima puntata su Rai 2 dalle 21.20. The Unknown streaming live. Se non siete a casa potete recuperare in qualsiasi momento le puntate on demand e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.🔗 Leggi su Tpi.it

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