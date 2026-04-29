Mare fuori 6 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. La legge del più forte: l’episodio inizia con Tommaso che cammina nel cortile dell’IPM e vede Rosa in ginocchio davanti a un Tommaso in fin di vita sdraiato per terra, sta chiaramente rivivendo la scena della sparatoria al luna park, infatti è tutto un sogno, lui è in bilico tra la vita e la morte, ricoverato in ospedale.🔗 Leggi su Tpi.it

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Mare Fuori 6 Anticipazioni: Il Terribile Segreto Di Simone!

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