Doc - Nelle tue mani 3 Giacomo Giorgio ha dovuto rifare una scena 20 volte per colpa di un collega dispettoso

Da movieplayer.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le riprese di Doc - Nelle tue mani 3, l’attore di Mare Fuori ha dovuto ripetere una scena circa venti volte a causa di un collega che gli ha fatto uno scherzo. La scena, inizialmente semplice, è diventata una lunga sequenza di tentativi, con l’attore che ha lottato contro le risate. La ripresa è stata interrotta più volte, richiedendo un notevole sforzo per completare l’ultima versione senza errori.

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Sul set di Doc - Nelle tue mani, lo scherzo di un collega ha trasformato uno dei primi ciak dell'attore di Mare Fuori in una lunga e irresistibile sfida contro le risate. Le corsie del Policlinico Ambrosiano tornano a riempire la prima serata di Rai 1. Da questa sera, giovedì 16 luglio, la rete ripropone in replica la terza stagione di Doc - Nelle tue mani, con i primi due episodi in onda a partire dalle 21.30. Un'occasione per rivedere Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, ma anche per riscoprire qualche curiosità nata lontano dalle telecamere. Una delle più divertenti riguarda Giovanni Scifoni e Giacomo Giorgio. Il primo, veterano della serie nel ruolo dello psichiatra Enrico Sandri, sarebbe riuscito a trasformare uno dei primi ciak del collega in una prova di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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