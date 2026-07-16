Durante le riprese di Doc - Nelle tue mani 3, l’attore di Mare Fuori ha dovuto ripetere una scena circa venti volte a causa di un collega che gli ha fatto uno scherzo. La scena, inizialmente semplice, è diventata una lunga sequenza di tentativi, con l’attore che ha lottato contro le risate. La ripresa è stata interrotta più volte, richiedendo un notevole sforzo per completare l’ultima versione senza errori.

Sul set di Doc - Nelle tue mani, lo scherzo di un collega ha trasformato uno dei primi ciak dell'attore di Mare Fuori in una lunga e irresistibile sfida contro le risate. Le corsie del Policlinico Ambrosiano tornano a riempire la prima serata di Rai 1. Da questa sera, giovedì 16 luglio, la rete ripropone in replica la terza stagione di Doc - Nelle tue mani, con i primi due episodi in onda a partire dalle 21.30. Un'occasione per rivedere Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, ma anche per riscoprire qualche curiosità nata lontano dalle telecamere. Una delle più divertenti riguarda Giovanni Scifoni e Giacomo Giorgio. Il primo, veterano della serie nel ruolo dello psichiatra Enrico Sandri, sarebbe riuscito a trasformare uno dei primi ciak del collega in una prova di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Doc - Nelle tue mani 3, Giacomo Giorgio ha dovuto rifare una scena 20 volte per colpa di un collega dispettoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Doc – Nelle tue Mani 4, Andrea Fanti torna in corsia: rilasciato il promoÈ stato pubblicato il primo trailer della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani.

Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)Stasera alle 21:30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Doc – Nelle tue mani 3.

Temi più discussi: Doc - Nelle tue mani 3 - Risvegli - Lasc; Doc Nelle tue mani, tra repliche e anticipazioni della nuova stagione: stasera torna il dottor Luca Argentero; Doc - Nelle tue mani 3 - Perfetta - Sogn; Doc - Nelle tue mani 3-Seconda puntata: Lasciar andare su RaiUno.

Doc - Nelle tue mani 3, Giacomo Giorgio ha dovuto rifare una scena 20 volte per colpa di un collega dispettosoSul set di Doc - Nelle tue mani, lo scherzo di un collega ha trasformato uno dei primi ciak dell'attore di Mare Fuori in una lunga e irresistibile sfida contro le risate. movieplayer.it

Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)Doc - Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in onda in replica stasera, 16 luglio 2026, su Rai 1 ... tpi.it